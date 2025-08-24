Caminhoneiro é esfaqueado em posto após discussão na BR-163 em Coxim

Homem teve ferimento na parte superior do abdômen e recebu atendimento de socorristas no local

Na noite do último sábado (23), um caminhoneiro identificado como Nilton de 56 anos foi esfaqueado em um posto localizado às margens da BR-163, sentido Sul, em Coxim.

Segundo informações do site Coxim Agora, o corpo de bombeiros infromou que o homem é de Goiás e relatou ter se desentendido com uma pessoa desconhecida, que teria desferido uma facada em seu abdômen.

O ferimento foi constatado na parte superior do abdômen pelos bombeiros que realizaram a contenção da hemorragia no local. Um comerciante do posto ficou sob a responsabilidade da chave do veículo da vítima.

Nilton recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde recebeu atendimento médico.

Não foram divulgadas informações sobre as causas e circunstâncias do desentendimento e tre o caminhoneiro e o possível agressor.

O caso está sendo investigado para que a identidade do agressor seja identificada pela polícia local.