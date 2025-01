Caminhoneiro é encontrado morto na frente de motel em Campo Grande

Na tarde desta quarta-feira (8), um caminhoneiro de 33 anos foi encontrado morto em um motel na Avenida Tirandentes em Campo Grande.

O homem estava no local com uma travesti para um programa sexual. Um outro homem também estava no local e havia chegado depois.

Uma das suspeitas era de que a vítima estava usando cocaína e teria recusado pagar o programa sexual.

Um briga aconteceu entre os três e funcionários do motel após ouvir gritos de socorro da vítima acionaram a polícia militar.

O homem então teria saído do quarto falando que foi agredido e em seguida caiu no chão morto.

Outras informações indicaram que caminhoneiro teria deixado o caminhão estacionado em um posto de combustível e então foi buscar a travesti na casa dela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o motel, mas o homem já estava morto. A travesti e o outro homem foram presos. A polícia foi até o quarto, onde encontrou os dois, que foram levados para esclarecimentos.