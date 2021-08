Caminhão tomba e idoso que andava na carroceria morre em acidente

Um homem morreu e três ficaram feridos em acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (10), na estrada Pantaneira, em Coxim. Luiz Carlos Ferreira, 69 anos, é a vítima fatal. Ele e outras pessoas eram transportadas na carroceria do Mercedes Benz, 1113. O caminhão tombou e as vítimas foram arremessadas. Ferreira ficou preso embaixo da carroceria e morreu na hora.

O corpo foi levado para o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) de Coxim, e após necropsia vai ser liberado para velório e enterro. A vítima é natural de Corumbá/MS. O motorista do caminhão teria dito que jogou para a direita dando passagem para outro veículo que trafegava no sentido contrário e caiu numa vala, parcialmente. Com isso, o Merdeces Benz acabou tombando.

A causa do acidente está sendo levantada pela Perícia e investigada pela Polícia Civil. O motorista foi conduzido para a 1ª Delegacia para ser ouvido, oficialmente. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, as três vítimas recusaram atendimento.

Fátima News com Itamar Buzzatta