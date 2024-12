Caminhão é recuperado após funcionário se apropriar de veículo da empresa

Na última quinta-feira, (28), um caminhão que foi apropriado ilegalmente por um funcionário de uma empresa de frete foi recuperado pela polícia no Bairro Jardim Itamaracá em Campo Grande.

A ação foi realizada pela DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos).

Segundo as informações levantadas, o dono do caminhão procurou a delegacia para informar que seu funcionário teria terminado um frete há dois dias, mas não retornou ao trabalho, não atendeu as ligações do patrão e também não foi localizado na casa dele.

Após o registro da ocorrência, uma equipe da DEFURV iniciou investigação e conseguiu encontrar o autor, ifentificado como M.F.S. de 32 anos, fazendo uso de drogas em um terreno baldio, ao lado de onde o caminhão estava estacionado.

Ele foi encaminhado para a delegacia e irá responder criminalmente por apropriação indébita qualificada. Durante o interrogatório ele preferiu permanecer em silêncio.