Camelódromo é alvo de operação da PF contra esquema milionário de contrabando

A quarta-feira (18) amanheceu movimentada no Camelódromo de Campo Grande, na região central da Capital, devido uma operação realizada pela Polícia Federal no local. Os agentes cumprem mandados durante a ‘Operação Iscariotes’, que mira uma organização criminosa envolvida em contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro e outros crimes.

A ação é conduzida pela Polícia Federal, por meio da Delefaz/MS (Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários), com apoio da Receita Federal. O objetivo é desarticular um grupo investigado por importar eletrônicos de alto valor sem documentação fiscal e sem regularização junto aos órgãos aduaneiros, distribuindo os produtos em Mato Grosso do Sul e em outros estados, bem como em Minas Gerais.

Conforme ainda as investigações, a organização utilizava veículos com compartimentos ocultos para transportar as mercadorias ilegais, muitas vezes misturadas a cargas lícitas. Também foram identificadas práticas de ocultação da origem do dinheiro obtido com os crimes.

De acordo com a apuração, o esquema contava com a participação de agentes de segurança pública, da ativa e aposentados, que teriam acessado e repassado informações sigilosas, além de atuar diretamente no transporte dos produtos, utilizando a função pública para beneficiar o grupo.

Ao todo, a Justiça Federal expediu cerca de 90 ordens judiciais, incluindo 31 mandados de busca e apreensão, quatro prisões preventivas e bloqueio de bens que somam R$ 40 milhões. As ações ocorrem em Campo Grande, Dourados, Belo Horizonte, Vespasiano e Montes Claros, com mais de 200 policiais mobilizados. As investigações continuam.

A equipe de reportagem do jornal O Estado está no local, onde mercadorias estão sendo retiradas e levadas pelos agentes. O Camelódromo está fechado e seguirá sem expediente até que todos os mandados sejam cumpridos no local. Veja: