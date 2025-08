Cadeirante é alvo de tiros e cachorro acaba baleado em Campo Grande

Suspeito do ataque fugiu após disparar contra a casa da vítima no Jardim Batistão; animal foi atingido na pata



Um homem de 37 anos, cadeirante, foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde de sexta-feira (1º), no Jardim Batistão, em Campo Grande. Durante o ataque, o cachorro da vítima foi baleado em uma das patas dianteiras. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, o morador estava em casa, na Rua Israel, quando foi chamado no portão. Ao atender, viu um homem armado apontando a arma em sua direção. O primeiro disparo falhou em atingir o alvo, que conseguiu se proteger atrás do portão. O segundo tiro atingiu o cachorro.

A perícia identificou uma marca de disparo na lataria do portão, mas nenhum projétil foi encontrado. O morador reconheceu o atirador como alguém com quem já teve um confronto anterior. Anos atrás, o mesmo indivíduo teria efetuado disparos contra ele, o que resultou na paraplegia. Segundo a vítima, o suspeito deixou o sistema prisional recentemente.

O tutor do animal não compareceu à delegacia no momento do registro, alegando prioridade no atendimento veterinário. O caso foi registrado na Depac Cepol como tentativa de homicídio e maus-tratos a animal. A Polícia Civil investiga.

