Caçadores são presos com rifles, queixadas e jacaré abatidos em MS

A Polícia Militar Ambiental de Porto Murtinho prendeu dois homens que praticavam caça predatória, com armas e munições ilegais. Com eles foram encontrados dois rifles calibre 22, com 13 munições, além de dois animais silvestres da espécie Tayassu. Eles estavam também com carne de um jacaré.

Os criminosos eram um brasileiro de 48 anos, residente em Porto Murtinho e um paraguaio de 42 anos, residente em uma fazenda na mesma cidade. Eles foram abordados em uma embarcação motorizada no rio Paraguai.

A área é crítica já que criminosos dos dois países aproveitam da facilidade de fuga, por ser uma área de fronteira. De acordo com a PMA, a pesca predatória, por exemplo, é um dos crimes mais praticados na região.

As armas, o barco, o motor de popa e a carne dos animais foram apreendidos. Os infratores, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, juntamente com o material apreendido. eles foram autuados em flagrante por crime de porte ilegal de armas e munições e por crime ambiental de caça ilegal e saíram depois de pagar fiança.

Se condenados, poderão pegar pena de dois a quatro anos de prisão pelo porte das armas e munições e de seis meses a um ano pelo crime ambiental. Eles também foram autuados administrativamente em R$ 6.000,00 cada um pelo abate dos animais.

Confira:

