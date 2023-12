Briga por jogo de sinuca em boate termina em troca de tiros e homem baleado

Uma briga em prostíbulo, no município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, na madrugada de hoje (2), terminou com três envolvidos presos. Um deles acabou entrando em confronto com um policial civil e foi ferido a tiros no abdômen. De acordo com a polícia, o motivo da briga seria uma discussão sobre um jogo de sinuca.

Rogério Pereira da Silva, 27, anos, etá internado no Hospital da Vida sob escolta policial. O estado de saúde dele é considerado grave. Ele levou um tiro no abdômen, mas acabou atingindo o fígado. Os outros dois envolvidos, Tiarle da Silva Santana, 36, e Diego Greff dos Santos, 25, estão presos.

Informações policiais e apuradas pelo site Dourados News, é que os amigos estavam no prostíbulo na Rua Guanabara, na região leste da cidade, quando por volta de 1h, entraram em discussão com outro grupo que estavam no estabelecimento, por causa de jogo de sinuca.

Após o bate-boca, parte do grupo foi embora, mas um homem de 34 anos, acabou ficou no local. Ao saírem do estabelecimento, numa Saveiro Vermelha, os colegas o encontraram no Rua Guanabara com a Rua Monte Alegre, iniciando uma nova discussão. Um dos envolvidos do grupo teria atirado no homem, que correu para se defender e conseguiu se esconder em um banheiro de uma lanchonete.

Em depoimento na delegacia, o acusado, um policial civil, alegou que estava na lanchonete com a esposa, quando sacou a arma na tentativa de abordar os suspeitos.

Ainda conforme a polícia, o agente pediu o apoio dos colegas para localizar os outros suspeitos. Tiaele e Rogério, foram encontrados no hospital.

Já Diego Greff dos Santos foram localizados na casa da namorada, Rua Joaquim Alves Taveira. Um revolver calibre 32,foi encontrado na casa de Diego. Aos policiais, ele negou que estivesse na boate ou algum envolvimento no crime.

Os três acusados foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e por disparo de arma de fogo em via pública.

