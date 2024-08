Briga por carro acaba com tiros no Los Angeles

Na última sexta-feira (02), um homem de 44 anos foi até a delegacia, após perceber que seu carro havia recebido tiros. O Caso aconteceu no bairro Los Angeles, após uma discussão em uma lanchonete.

Em depoimento a vítima conta que a confusão aconteceu devido a uma discussão que teve com o suspeito da autoria há cerca de 8 meses por causa de um amigo do autor que encostou no carro da vítima.

O autor não gostou da situação não gostou da situação. Na noite da última sexta-feira (02), o antigo desafeto efetuou disparos contra o veículo da vítima quando ela saía de uma lanchonete. O homem não ficou ferido, mas disse se sentir ameaçado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais