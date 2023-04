Briga por aparelho celular termina com homem esfaqueado

Após se envolver em uma briga, um homem de 34 anos foi esfaqueado na tarde de ontem (8), em uma residência de Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o suspeito seria um amigo da vítima.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, a briga aconteceu em um conjunto de quitinetes, por volta das 17h. O amigo de um dos suspeitos, relatou a polícia que a briga teria envolvimento com drogas, mas em seguida confirmou que a confusão foi por causa de um aparelho celular que o suspeito supostamente emprestou e a vítima não teria devolvido o aparelho.

O homem ferido foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até uma unidade hospitalar do município. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para Campo Grande. Ainda conforme relatado pelo registro policial, a vítima teve uma perfuração no pulmão.

A arma usada no crime, um canivete, foi apreendido. O suspeito foi preso e o caso registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.

