Briga entre vizinhos termina com um esfaqueado e morto no Jardim Centro Oeste

Homem de 58 anos foi assassinado, na noite desse sábado (4), no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, após ser esfaqueado durante discussão com vizinhos.

Conforme boletim de ocorrência, os envolvidos na confusão moram em casas uma de frente para outra. Durante a noite, duas mulheres entraram na casa da vítima e questionaram “quem teria mexido com as meninas”.

Em seguida, o marido de uma delas também entrou no local e, armado com uma faca, desferiu um golpe nas costas da vítima, que caiu e morreu na hora. Os autores fugiram e a PM (Polícia Militar) foi acionada.

Testemunhas confirmaram à polícia quem foram os autores do crime, o que também foi confirmado pela filha do casal. A Polícia Civil e a Perícia também estiveram na residência, e o caso registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol como homicídio qualificado mediante recurso que dificulte a defesa da vítima.

