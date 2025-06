Briga entre irmãos termina com homem esfaqueado em Dourados

Na tarde desta quinta-feira (26), uma discussão entre irmãos terminou com um homem ferido a facadas, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 15h30 no bairro Estrela Verá e foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Durante a briga, um jovem de 28 anos foi atingido com um golpe de faca na região do abdômen. O autor da agressão, de 34 anos, é seu próprio irmão, que fugiu do local logo após o ataque. Até o momento, ele não foi localizado pela Polícia Civil, que investiga os motivos da discussão.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico. Apesar da gravidade do ferimento, seu estado de saúde é considerado estável.