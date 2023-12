Briga entre irmãos acaba com um espancado a pauladas na cabeça

Uma discussão entre irmãos de 54 e 56 anos, acabou com um deles ferido a pauladas na cabeça, na noite de ontem (31), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O autor das agressões foi encaminhado a delegacia.

Informações do boletim de ocorrências, por volta das 19h, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h, quando testemunhas encontraram a vítima sentada em uma cadeira na varanda de uma residência, ensanguentada. O autor das agressões estava no local, e apresentou diversas versões, uma delas que o homem teria caído de um abacateiro, e logo depois mudou a sua versão dizendo que ele bateu a cabeça no portão, ao ser questionado sobre os machucados encontrados na vítima.

Segundo a polícia, a vítima estava com três cortes na cabeça. De acordo com os socorristas, os ferimentos encontrados na cabeça do homem é de pauladas.

Ainda conforme o registro policial, os dois exalavam odor alcoólico e a discussão de ambos seriam por causa de drogas. A vítima foi encaminhada para o hospital, enquanto o autor encaminhado a delegacia.

