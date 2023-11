Briga entre casal termina com homem morto; enteado é suspeito pelo crime

Por volta das 5h desta quinta-feira (27), a Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência da morte de um indígena, em uma residência da aldeia Potrero Guaçu, em Paranhos. Segundo a esposa da vítima, antes do crime ela e seu marido estavam discutindo e entraram em vias de fato.

Na sequência, um dos suspeitos armado com uma arma branca, juntamente com outro indivíduo, interviram para apartar a discussão, entrando em luta corporal, tendo um deles dado um golpe de faca que atingiu o peito e o braço do indígena, que acabou morrendo.

Por fim, apurou-se também que a vítima fatal é padrasto de um dos suspeitos.

