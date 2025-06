Briga em casa de eventos deixa mulher ferida em Corumbá; polícia investiga caso

Ferida durante uma confusão em uma casa de eventos, uma mulher de 34 anos precisou ser socorrida na madrugada deste sábado (28), em Corumbá. O caso aconteceu no bairro Popular Nova e envolveu uma briga generalizada.

A vítima deu entrada no hospital com um corte no ombro esquerdo. Policiais foram até a unidade de saúde, mas não conseguiram colher informações precisas, já que a mulher apresentava sinais claros de embriaguez e não conseguiu explicar o que havia ocorrido.

Enquanto isso, a polícia recebeu outro chamado relatando uma confusão no mesmo local do evento, onde um homem teria sido visto portando uma arma de fogo. No entanto, ao chegarem ao endereço indicado, os agentes não localizaram o suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será apurado pelas autoridades competentes.