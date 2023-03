Briga de bar acaba em esfaqueamento e socorro é acionado no Guanandi

Um homem, de 39 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, após ser esfaqueado em uma briga de bar no Bairro Guanandi, na tarde desta quarta-feira (8). Conforme apurado pela reportagem, ele bebia no estabelecimento que fica no cruzamento das ruas Rua Graúna com Barra Mansa no momento da agressão.

Segundo o Tenente Sanchez do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca, ao chegar no local eles avistaram diversas pessoas correndo do bar. Ferido, a vítima ficou sozinha em uma cadeira no local. Por conta disto, não foi possível saber a autoria das agressões.

A vítima apresentava um corte no antebraço e foi encaminhada para unidade de saúde mais próxima para fazer um exame raio-x. Ele estava alcoolizado e não soube prestar mais informações à Polícia Militar, que também esteve no local.

