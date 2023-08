Brasileiro é preso com granada e arma de grosso calibre durante apreensão de aeronaves

Duas aeronaves prontas para transportar cocaína foram apreendidas durante operação da Felcn (Força Especial de Combate ao Narcotráfico), durante operação na Bolívia. Na ação, três homens foram presos, sendo dois bolivianos e um brasileiro.

Conforme informações dos portais Diário Corumbaense e El Deber, o suspeito brasileiro usava um colete e nos bolsos carregava granadas de guerra. Além disso, havia munição M4, para uso em arma de grosso calibre para uso militar.

A operação foi realizada desde a madrugada do último domingo (20), com a presença do procurador do departamento de Beni, Gerardo Balderas e colaboração da Força-Tarefa Diabos Vermelhos da Força Aérea Boliviana. São operações de buscas ao narcotraficante uruguaio, Sebastián Marset.

Os aviões

O primeiro avião apreendido, branco com listras vermelhas, matrícula CP-3171, foi encontrado em Santa Rosa, carregado com 406 quilos de cocaína. A droga estava “camuflada” em embalagens semelhantes a tijolos, e provavelmente seria trazida para o Brasil, segundo a polícia.

Em seguida, as ações aconteceram em um povoado ao norte de Santa Ana de Yacuma, onde foi encontrado outro avião azul e branco, matrícula CP-1482. No interior, os policiais detectaram amostras de cloridrato de cocaína.

Além do trio preso, há a suspeita de que mais três indivíduos, que seriam estrangeiros, fugiram do local. Os dois bolivianos e o brasileiro detidos, além do carregamento de droga, foram transferidos para Trinidad, onde as investigações prosseguem.

Com informações do Diário Corumbaense.