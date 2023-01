Boliviano e peruano presos com cocaína em avião

Policiais do Departamento Antinarcóticos da Polícia Nacional do Alto Paraná no Paraguai, apreenderam neste domingo (29) um avião com prefixo CP-2038 carregado com cocaína. A apreensão aconteceu durante a Operação Falcão 2 e um peruano e um boliviano foram presos em uma pista de pousos e decolagens que era vigiada pelos agentes.

A apreensão da droga e a prisão dos traficantes ocorreu na Gleba 11 no distrito de Hernandárias nas proximidades de Foz do Iguaçu. Ainda na tarde deste domingo a Polícia Nacional do Paraguai vai dar mais detalhes da operação.

