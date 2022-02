Bens apreendidos em megaoperação no PY somam mais de US$ 100 milhões

A Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) realizou nesta terça-feira (22), a megaoperação ”Ultranza PY” contra o tráfico de cocaína do Paraguai para a Europa. Trata-se de uma investigação inédita contra uma das principais redes de tráfico de drogas ligada a um esquema de empresas que, por meio de crimes, forjava o lucro de 21 toneladas de cocaína apreendidas ao longo de 2 anos na Bélgica, Holanda, Paraguai e Uruguai.

Segundo Ponta Porã News, foram realizadas 100 batidas policiais em diferentes pontos do país, com o objetivo de efetuar 30 prisões de pessoas sob investigação, além da apreensão de grande quantidade de bens patrimoniais avaliados preliminarmente em mais de 100 milhões de dólares norte-americanos.

Os materiais apreendido incluem imóveis de luxo, amplos armazéns logísticos, nove fazendas, mais de 6 mil cabeças de gado, automóveis de alto padrão, frotas de caminhões e máquinas agrícolas, complexo esportivo, além de hangar e 13 aeronaves.

As investigações tiveram início em 2019 e miram diversas organizações criminosas formadas e pré-existentes no continente sul-americano que nos últimos anos permitiu o transporte de várias toneladas de cocaína da América do Sul para o continente africano e europeu.