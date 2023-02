Beijo roubado é crime de importunação sexual, alerta Polícia Militar

Além do reforço no policiamento durante o período de festas de Carnaval, a Polícia Militar tem feito um trabalho de conscientização. Por meio de um vídeo, a PM esclarece que os foliões devem ficar atentos para não incorrer em crime.

“O beijo roubado forçado, o puxão pelo braço ou pelo cabelo, agarrar pela cintura, cantadas invasivas, passar a mão sem o consentimento, são exemplos de importunação sexual”, explica o policial militar Augusto.

O Código Penal estipula pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave.

“A Lei 13.718 que define importunação sexual como a prática de ato libidinoso contra alguém sem consentimento a fim de satisfazer as necessidades sexuais do importunador ou de terceiro foi criada em setembro de 2018”, explica a PM Caciane.

Confira o vídeo da campanha contra importunação sexual “Não é não e ponto final” em https://we.tl/t-Y1PjwcFq1Z.

Com informações do Governo do Estado.

