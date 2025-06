Bebê de 6 meses morre após ser levado ao hospital com ferimentos na cabeça em Terenos

Na noite deste sábado (31), um bebê de apenas 6 meses faleceu após ser socorrido com lesões graves na cabeça e sangramento nasal, em Terenos, município localizado a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações policiais, a criança estava sob os cuidados do tio, que também é menor de idade. O bebê estava deitado em um colchão no chão da sala quando o jovem percebeu os ferimentos e buscou ajuda.

Ele levou o menino até a casa da avó, de onde seguiram para o posto de saúde do município. O atendimento foi acompanhado pela mãe e pelo padrasto da criança.

Dada a gravidade do estado de saúde, a equipe médica determinou a transferência do bebê, em regime de vaga zero, para a Santa Casa de Campo Grande. A mãe e um investigador da Polícia Civil acompanharam o transporte.

Apesar das tentativas de reanimação realizadas por cerca de 30 minutos, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado pela Polícia Civil.