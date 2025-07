Bebê de 1 ano morre durante a madrugada ao lado da mãe em Aquidauana

Polícia apura possível asfixia acidental

Um bebê de 1 ano e 1 mês morreu na madrugada desta terça-feira (15) enquanto dormia ao lado da mãe, em Aquidauana, a 136 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita é que a criança tenha sofrido asfixia mecânica acidental durante o sono, segundo apuração da Polícia Civil, que investiga o caso.

De acordo com informações preliminares, um familiar percebeu que o bebê estava com os lábios roxos e sem sinais vitais. Ao se aproximar da cama, notou que a mãe dormia com o braço sobre o rosto da criança, o que pode ter provocado a obstrução das vias respiratórias.

A mulher foi acordada imediatamente e constatou que o filho não respondia aos estímulos. A Polícia Militar foi acionada e levou a criança ao hospital da cidade, mas os médicos apenas puderam confirmar o óbito do bebê.

Durante depoimento à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, a mãe relatou que, na noite anterior, havia consumido cerveja e, ao sentir sono, foi dormir com o filho. Segundo ela, não percebeu o que aconteceu durante a madrugada e só foi acordada por um familiar ao ser informada do estado da criança.

A polícia apura agora as circunstâncias exatas da morte e aguarda os resultados dos exames periciais para confirmar a causa. Até o momento, não há indícios de intenção criminosa, mas o caso é tratado com máxima cautela, devido à possível negligência.

O corpo do bebê foi encaminhado para exames no Instituto de Medicina Legal (IML) e, posteriormente, liberado para sepultamento.

