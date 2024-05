Autora de furtos de motocicletas é presa pela Polícia Civil em Campo Grande

Ela praticava os furtos com um comparsa, que foi preso no final de abril

A Polícia Civil, por meio da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), prendeu, na tarde de segunda-feira (20) uma jovem de 23 anos. Ela, juntamente com um comparsa de mesma idade, são acusados de furtarem, pelo menos, dez motocicletas em Campo Grande.

A DEFURV iniciou trabalho investigativo para identificar e localizar os autores dos fatos. Durante as investigações, os policiais civis tiveram acesso a diversas câmeras de monitoramento, que gravaram a ação do casal criminoso.

Nas imagens foi possível verificar que a dupla agia sempre da mesma maneira e costumavam praticar furtos de motocicletas em regiões movimentadas pelo comércio na Capital.

Eles chegavam em uma motocicleta pilotada pela mulher e com o homem na garupa, estacionavam ao lado da motocicleta que pretendiam furtar. O homem descia, ligava as motos com o uso de uma chave mixa e, após, ambos saíam do local, cada um e uma motocicleta.

Assim que identificados, o casal foi indiciado em pelo menos dez furtos e a autoridade policial responsável representou pela prisão preventiva da dupla. O pedido foi acatado pelo Poder Judiciário e marido e mulher passaram a ser considerados foragidos da justiça.

No fim do último mês de abril, o rapaz foi surpreendido pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, quando estava transitando com uma das motocicletas furtadas, que já estava com os numerais de chassi e motor adulterados, oportunidade em que fugiu da abordagem, mas logo foi capturado e preso.

Ele também foi autuado em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e por dirigir sem CNH gerando perigo de dano.

As buscas continuaram para a localização da mulher, que continuava foragida e ontem, os policiais da DEFURV conseguiram localizá-la, no bairro Jardim Sumatra, em Campo Grande, no momento em que saía da casa de familiares. Ela foi abordada e recebeu voz de prisão, em cumprimento ao mandado de prisão contra ela expedido.

Com as investigações já finalizadas, o casal permanece preso e à disposição da Justiça.

