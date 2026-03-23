Vídeo: Atirador entra em fazenda, diz estar caçando cavalo e dispara contra jovem

Um rapaz, de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na zona rural de Rochedo. O crime ocorreu na Fazenda Diamantina, na região do Assentamento Canaã.

Imagens da câmera de segurança mostra o momento do crime, quando a vítima aparece de camiseta vermelha dentro da propriedade rural. Ele está na varanda da casa e conversa com o autor que está do lado de fora da cerca. Em certo momento, o atirador entra e vai até o rapaz, ele tira a arma da cintura e atira. Em seguida, foge para a área de mata.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz foi atingido por três disparos de arma de fogo na região do tórax direito e das costelas. Ele foi socorrido consciente e em estado estável, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com relato da própria vítima à polícia, o suspeito é um homem desconhecido, descrito como branco e de cabeça raspada, que se aproximou da residência vindo de uma área de mata nos fundos da propriedade. Ao ser questionado, o indivíduo afirmou estar “caçando cavalos”, o que levantou suspeita.

Diante da situação, o rapaz orientou a companheira a se abrigar. Logo em seguida, o suspeito efetuou três disparos contra ele e fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada por profissionais de saúde que prestaram o primeiro atendimento à vítima. Equipes estiveram na propriedade e realizaram os primeiros levantamentos. A perícia também foi acionada para analisar o local do crime.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rochedo. Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado.