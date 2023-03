Atentado com mais de 70 disparos é realizado contra ferro-velho na fronteira

No último domingo (26), uma loja de peças usadas situada no bairro Santo Antonio em Pedro Juan Caballero foi alvo de um atentado. Segundo informações, a loja foi alvejada por tiros de fuzil e pistola durante a tarde do dia.

De acordo com informações não oficiais, o atentado ocorrido no comércio de peças automotivas usadas no bairro Santo Antonio em Pedro Juan Caballero resultou apenas em danos materiais.

Os atiradores utilizaram fuzis e pistolas de calibre 9 milímetros para realizar o ataque que aconteceu no meio da tarde de domingo.

Os portões e a fachada do estabelecimento foram atingidos por vários disparos, além de um veículo estacionado em frente ao local ter sido perfurado e danificado.

