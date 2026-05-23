Ataque a tiros deixa três homens feridos em residência de Aparecida do Taboado

Suspeitos invadiram o imóvel durante a madrugada; câmeras de segurança registraram a ação

Três homens ficaram feridos após serem atingidos por disparos durante a madrugada deste sábado (23), em uma residência de Aparecida do Taboado, município localizado a cerca de 460 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, sete pessoas estavam na casa no momento da ação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos. Entre os feridos estão um pedreiro, de 57 anos, um ajudante de fabricação de carvão, de 32, e um homem, de 42 anos.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o pedreiro com ferimento em uma das mãos. Ele contou que outra vítima também havia sido baleada e estava em um dos quartos da residência.

No cômodo, estavam outras cinco pessoas, assustadas com o ocorrido. O homem de 32 anos apresentava ferimentos na região do tórax. Inicialmente, os demais disseram não ter sido atingidos, mas, posteriormente, um homem de 42 anos informou que também havia sido baleado na perna esquerda.

As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas ao hospital. Conforme informações da equipe médica, o pedreiro tentou deixar a unidade antes da realização dos procedimentos necessários.

Já o homem de 32 anos demonstrou intenção de sair do hospital ao ser informado sobre a possibilidade de transferência para outra cidade. Ele apresentava ferimentos no tórax, perna, nádega e testículo.

Durante o atendimento da ocorrência, moradores da região entregaram imagens de câmeras de segurança às autoridades. As gravações mostram dois homens entrando na residência, realizando os disparos e fugindo logo em seguida.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no imóvel para os levantamentos iniciais. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.