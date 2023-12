Associação criminosa é morta em confronto com a polícia em Anastácio

Durante a última semana, equipes de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV) realizaram intensas diligências que apontavam para o planejamento de um roubo majorado pela restrição de liberdade. As investigações revelaram que parte da associação criminosa tinha origem no estado de Goiás, com antecedentes criminais, incluindo ameaças a autoridades daquele Estado. Os criminosos planejavam roubos na cidade de Anastácio e região, mantendo as vítimas em cativeiro e, em seguida, transportando as camionetes roubadas para a Bolívia.

Na noite da última sexta-feira (8), durante o monitoramento dos criminosos, as equipes agiram com base em informações concretas e realizaram uma abordagem com sinais luminosos e sonoros. Diante da fuga de uma motocicleta com dois homens, as equipes iniciaram uma perseguição, resultando em uma troca de tiros. Ambos estavam armados e não hesitaram em atirar contra a equipe policial. Durante o confronto, os criminosos foram atingidos e, apesar dos esforços de socorro, vieram a óbito.

Simultaneamente, outra equipe abordou um veículo Fiat/Uno, que tinha quatro ocupantes, todos armados. Ao serem abordados, reagiram atirando contra os policiais. Em resposta ao iminente risco, os policiais realizaram disparos, atingindo quatro criminosos que, apesar de socorridos, não resistiram aos ferimentos.

Dentro do veículo Fiat/Uno, foram encontrados objetos como braçadeiras e fita silver tape, além das armas de fogo, indicando claramente a intenção criminosa da quadrilha. A ação policial impediu que o roubo com restrição de liberdade das vítimas ocorresse, preservando não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e mental das potenciais vítimas.