Assalto em garagem no Bairro Universitário foi ordenado por detento da Máxima

Um assalto a uma garagem no Bairro Universitário, em Campo Grande, ocorrido na tarde de quarta-feira (22), foi orquestrado por um detento da Penitenciária de Segurança Máxima da cidade. A informação foi confirmada por Caique da Silva Calixto, de 22 anos, preso durante a ação criminosa. Dois comparsas de Caique conseguiram fugir.

Segundo Calixto, o plano foi articulado pelo detento e os detalhes do crime foram repassados diretamente da cela. Ele revelou que agiu junto com um homem conhecido como “Fantasma”, morador do corredor do Bairro Nova Lima, e outro suspeito, cuja identidade ainda não foi informada.

Os três criminosos invadiram a garagem, renderam o gerente e os funcionários, que foram trancados no escritório. Durante o roubo, foram levados seis celulares, correntes de ouro e R$ 5 mil em dinheiro. Enquanto tentavam roubar veículos, o proprietário da garagem conseguiu imobilizar Caique até a chegada da polícia.

“Fantasma” e o outro suspeito fugiram e se esconderam em uma mata na região. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da fuga, mas os criminosos ainda não foram localizados.

Caique Calixto sofreu lesões pelo corpo ao ser detido por testemunhas e precisou de atendimento médico. Ele foi levado sob escolta policial para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece até o momento. A audiência de custódia do suspeito está marcada para esta sexta-feira (24).

A polícia segue investigando o caso e realizando buscas para localizar “Fantasma” e o terceiro envolvido no assalto. Imagens de segurança e informações obtidas durante as diligências devem ajudar a identificar e capturar os criminosos.

