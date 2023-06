Assaltantes armados fazem arrastão em ponto de ônibus

Aproximadamente 10 pessoas foram assaltadas em um ponto de ônibus por dois criminosos, na noite de ontem (02), a Avenida Marinha com a Rua da Península, no Coophavila II, em Campo Grande. Uma jovem de 19 anos, procurou a polícia, para registrar o crime.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a jovem disse que tinha acabado de sair do colégio, quando esperava pelo transporte público em companhia de mais pessoas em frente de um Centro Comunitário, quando foram surpreendidos pelos assaltantes numa motocicleta de cor preta. Ao se aproximarem do grupo, anunciaram o assalto.

Ainda conforme o depoimento da jovem, um dos criminosos permaneceu de capacete durante a ação e com a moto ligada, quando o comparsa armado com um revólver, apontava para as vítimas dizendo “passa o radinho”. Assustados com a agressividade do criminoso, as vítimas entregaram aos assaltantes os aparelhos celulares.

Durante a ação, foram levados cinco aparelhos celulares, a mochila da jovem e outros pertences.

O caso foi registrado como roubo majorado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. O caso será investigado.

