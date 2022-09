Após visualizar dupla furtando obra, vigilante atira em suspeitos.

Após tentarem furtar um restaurante em construção na manhã de hoje (11), na Rua Antônio Maria Coelho, na região central de Campo Grande, dois homens, de 38 e 43 anos, foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, na tentativa de segurar a dupla, um vigilante acabou baleando um dos suspeitos.

Aos policiais, o vigilante disse que trabalha em um dos imóveis na frente do restaurante e que durante a noite visualizou a dupla entrando na construção. Observando a ação dos suspeitos, o vigilante disse que a dupla tentou furtar materiais de construção e que imediatamente tentou contato com a polícia. De acordo com o registro, foram realizados três contatos, mas apenas na terceira ligação, os policiais conseguiram localizar a dupla.

No local, os policiais avistou um dos suspeitos ferido no joelho. Ambos foram presos em flagrante.

Ainda em depoimento na delegacia, o vigilante disse que ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O rapaz ferido, foi levado para Santa Casa de Campo Grande sob escolta policial.

Os dois homens foram presos em flagrante por tentativa de furto. A arma do vigilante, um revólver de calibre 38 com 4 minuções intactas e um deflagrada foi apreendido.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro.

