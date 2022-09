Após urinar em terreno baldio, homem é espancado até desmaiar

Um rapaz de 28 anos foi socorrido em estado grave na noite de ontem (19), após ser espancado por um grupo de pessoas, no bairro Jardim Noroeste em Campo Grande. De acordo com informações policiais, a vítima foi agredida pelas costas após ir em um terreno baldio urinar.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h, quando a vítima se encontrava em uma conveniência na Rua Vaz de Caminha e foi até em um terreno baldio urinar. Neste momento, acabou sendo golpeado por uma pessoa desconhecida.

Após cair ao chão, um grupo se juntou e passou a espancar a vítima que chegou a desmaiar. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por populares, onde o homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Logo após, a vítima foi levada para Santa Casa por conta da gravidade dos ferimentos. Equipes da Polícia Civil foram acionadas para investigar as causas. Apenas uma pessoa foi identificada como um dos autores da agressão.

O caso segue em investigação.

