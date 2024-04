Após acidente de trânsito na Vila Progresso, idoso morre no hospital

Na manhã desta quarta-feira (24), o motociclista de 66 anos, Milton Justino Pereira sofreu graves ferimentos após uma colisão com um caminhão. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Thomás Edson com a Estevão Capriata, na Vila Progresso.

Conforme informações iniciais, a vítima seguia com sua motocicleta pela via preferencial quando foi atingida pelo caminhão. O idoso sofreu ferimentos graves e foi intubado na ambulância da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente e foi levado à Santa Casa para atendimento, mas não resistiu.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender à ocorrência. Com o impacto, a motocicleta foi parar embaixo do caminhão.

