Após suposta denúncia de cárcere, PM encontra 6 máquinas caça-níqueis na Capital

Suposta denúncia de cárcere privado ajudou a Polícia Militar a estourar um lava-jato que também escondia seis máquinas caça-níqueis e várias anotações em papéis sobre jogos clandestinos. O caso ocorreu no centro de Campo Grande, no fim da tarde dessa quarta-feira (17). Dois irmãos, sendo um homem, de 54 anos, e uma mulher, de 53 anos, foram levados para a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, tudo teria começado após uma pessoa chegar no estabelecimento e ver uma mulher ser levada a força para um dos cômodos do local, o que causou estranheza na testemunha, que acionou a polícia.

Ao chegarem pelo local, a mulher tentou impedir a entrada dos policiais, mas eles explicaram que foram chamados para uma denúncia de cárcere. Não encontrando a suposta vítima, os policiais acabaram localizando as máquinas em outro cômodo e ao questionar a suspeita, ela respondeu que um homem havia pedido para alugar o espaço e pagaria R$ 2 mil por mês.

Esse homem em questão, instalaria as maquinas e havia pedido para que os irmãos tomassem conta dos equipamentos, sendo que toda quinta-feira, buscaria o dinheiro. No local, os policiais encontraram anotações em várias folhas da jogatina e de valores pagos. Nas máquinas, havia R$ 122 em cédulas.

Todos os equipamentos, dinheiro e anotações foram levados para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como jogo de azar.