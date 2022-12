Após ser perseguido por homens, jovem é morto a facadas

Deyvidy Hoffmeister, de 23 anos, foi morto a facadas na manhã de hoje (23), em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações da polícia, uma dívida de droga pode ser o principal motivo do assassinato.

Segundo dados apurados pelo site Região News, a vítima foi morta após ser perseguida por dois homens. De acordo com informações de testemunhas. Houve desentendimento de ambos, antes de a vítima ser perseguida. O jovem foi morto no cruzamento das ruas Martins Fradik e Cuiabá, no Bairro Castanheira 2.

De acordo com informações preliminares, Deyvidy já havia sido vítima de sequestro e cárcere privado em março deste ano. O jovem tem passagens por furto e violência doméstica. A Polícia Civil já identificou os suspeitos.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

