Após ser perseguido, homem é executado com tiros de pistola

Um homem de 55 anos foi executado a tiros de pistola calibre .380, na tarde de ontem (30), no Bairro Conjunto Olidia Rocha, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o autor dos disparos descarregou todas as munições da vítima e fugiu em seguida em um veículo.

De acordo com o site Speed Maracaju, a vítima foi perseguida pelo atirador e chegou a procurar abrigo em uma residência da Rua Figueira. Segundo testemunhas , o autor do crime entrou dentro da residência já com a arma em mãos e encontrou a vítima na varanda dos fundos. Ao visualizar o rapaz, o autor descarregou a arma na vítima.

Ainda segundo testemunhas, o autor saiu correndo do imóvel e entrou dentro de um veículo, fugindo em seguida.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e encontraram 16 cápsulas de pistolas calibre .380, e uma aliança que provavelmente seria do autor, com nome gravado de uma mulher.

A perícia técnica de Dourados também compareceu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O suspeito do crime até o momento não foi encontrado.

A perícia de Dourados e a Polícia Civil estiveram no local e o corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal). O suspeito ainda não foi identificado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.