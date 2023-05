Após se despedir de amiga, jovem é esfaqueado seis vezes em bar

Um homem de 27 anos, foi esfaqueado seis vezes por um desconhecido, em frente de um estabelecimento, na Avenida Hayel Bom Faker, região central de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Por conta da gravidade, a vítima passou por cirurgia e está em observação na área vermelha do Hospital da Vida.

A ocorrência aconteceu pro volta das 2h, quando a vítima optou por não ir embora do bar com a amiga. Segundo o registro policial, a mulher saiu sozinha do local e minutos depois, recebeu uma ligação do rapaz para ela voltar ao estabelecimento.

No local, a mulher deparou com o amigo esfaqueado ao solo, mas não soube explicar quem era o autor do crime. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com seis perfurações, que atingiram o pulmão e a barriga.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher disse que o rapaz não é de briga, por isso não soube relatar o que aconteceu no local. O jovem passou por cirurgia e está sub cuidados no Hospital da Vida em Dourados.

O caso segue em investigação.

