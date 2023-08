Após perseguição, policiais recuperam caminhonete roubada na fronteira

Após quilômetros de perseguição, policiais paraguaios recuperam na tarde de ontem (28), uma Toyota Hilux da cor branca com placas de Deodápolis, em Capitán Bado, município paraguaio que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da Polícia Nacional, os agentes paraguaios encontraram o veículo nas ruas do bairro San Roque, quando condutor ao avistar os policiais, iniciou uma perseguição pelas ruas do município paraguaio. Após perseguir por 15 quilômetros, o condutor abandonou a caminhonete em uma mata fechada na Colônia Ka’aguy Poty.

Ao avistar o veículo com as portas abertas, os policiais paraguaios iniciaram buscas pela região, mas não encontraram o suspeito. A caminhonete com placas de Deodápolis pertence a um produtor rural de Coronel Sapucaia que tinha sido vítima de assalto na última segunda-feira. O veículo foi devolvido ao dono, ainda na tarde de ontem.

