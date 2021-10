Após discussão, rapaz tenta estrangular a esposa e vai preso

Após uma discussão com a esposa de 24 anos, um homem de 29 foi preso pela Polícia Militar do 3° Batalhão. Na ocasião, o autor quebrou a janela de uma das peças da casa e tentou estrangular a vítima com as mãos, momento em que a equipe foi acionada. O caso aconteceu em Dourados, município distante a 225 quilômetros de Campo Grande.

A jovem conseguiu escapar do agressor e fugiu para a casa de sua irmã. O homem fugiu e horas depois os militares conseguiram localizar o homem que foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados para as providências cabíveis.