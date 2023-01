Após discussão, homem é esfaqueado pela esposa na capital

Homem de 62 anos, foi esfaqueado pela esposa de 64, na noite de ontem (1), em uma residência no Jardim Inapolis, em Campo Grande. Segundo a polícia, o crime ocorreu após um desentendimento do casal.

O crime aconteceu por volta das 21h, quando o casal, bebiam juntos em uma confraternização com mais duas pessoas. Em depoimento aos policiais, a vítima relatou que em certo momento, o casal foi até a frente da residência, quando ambos começaram uma discussão. Neste momento, o homem relatou que a esposa pegou uma faca e o atingiu no tórax e outra no rosto.

Ainda em relato com os policiais, ele disse que momentos antes, levou uma paulada nas costas, dada pelo neto da mulher. Ferido, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde para atendimento médico e logo após compareceu à delegacia de Ponto Atendimento Comunitário (Depac) para o registro.

O caso foi registrado como homicídio simples de forma tentada na Depac centro da Capital.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.