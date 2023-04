Após colisão, homem fica preso nas ferragens, mas morre a caminho do hospital

José Nilson Alves, de 65 anos, morreu no final da tarde de ontem (25), após colidir com uma caminhonete na Avenida, Ivinhema, na região do Jardim Imperial, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a polícia, a vítima seguia pela avenida, quando nas proximidades da rua Antônio Capuci, quando teria invadido a pista contrária e colidindo de frente com uma caminhonete Ford/F-100 de cor marrom, ocupada por dois homens, o motorista, de 51 anos, e um passageiro, de 56 anos.

Com o impacto da batida, Nilson ficou preso nas ferragens, sendo removido e socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. De acordo com os socorristas, o condutor do Fiat/Uno teve fraturas nos membros inferiores e trauma no tórax, sendo reanimado no local, após parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do município, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Conforme apurado pelo Jornal A Nova, o motorista da caminhonete de 51 anos, saiu ileso e o passageiro, se queixava de dores no pé direito, recebeu socorro da equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Regional para avaliação médica.

A reportagem ainda apurou que ambos os condutores estavam com as CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) vencidas e os veículos com as documentações vencidas.

