Após briga, idoso é preso em Maracaju por agredir namorada; mulher também o fere

Na noite de quinta-feira (17), em Maracaju, um idoso de 61 anos foi preso após ser agredido pela namorada durante uma discussão. O caso ocorreu no bairro Ilha Bela e envolveu lesões corporais recíprocas.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava consumindo bebidas alcoólicas com o companheiro quando iniciaram uma discussão. Durante a briga, o idoso agrediu a mulher com socos, fazendo com que ela caísse no chão. Na tentativa de se defender, a mulher o feriu, deixando marcas no rosto, pescoço e braços do agressor.

Foi a filha da vítima quem acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e prendeu o idoso em flagrante. Ambos foram encaminhados à delegacia, onde o caso foi registrado no âmbito da violência doméstica.

