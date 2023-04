Após avançar preferencial, caminhonete colide em veículos e deixa uma pessoa gravemente ferida

O motorista de um FIAT Uno, de 47 anos, foi socorrido em estado grave após ser atingindo por uma caminhonete, na noite de ontem (8), no bairro Amambai, em Campo Grande. O condutor do veículo, de modelo Ford Ranger fugiu do local sem prestar socorro. Na fuga, ele ainda atingiu mais quatro carros que estavam estacionados na Rua Brilhante.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, os veículos atingidos são: Chevrolet Corsa, um Ford Ka, uma Chevrolet Blazer e um Hyundai Tucson. Aos militares que atenderam a ocorrência, os proprietários relataram que estavam na igreja, quando por volta das 21h30, escutaram o barulho muito alto vindo da rua. Ao saírem do templo, deparam com os carros destruídos.

Durante a ocorrência, os policiais escutaram testemunhas, quando relataram que o Fiat Uno seguia pela Rua Brilhante, quando no cruzamento com a rua Iguassu, foi atingindo pela caminhonete. Após o impacto, o automóvel foi desviado para a esquerda, colidindo na parte traseira do Ford Ká.

Ainda em depoimento, a testemunha relatou que a Ranger bateu no Corsa e, com o impacto, atingiu a Blazer, que colidiu com o Hyundai Tucson que estava a sua frente.

O condutor do Uno Fiat foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para Santa Casa em estado grave. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro. A irma do motorista da Ranger compareceu no local e relatou aos policiais, que ele não poderia compareceria no local do acidente.

A Polícia Civil e perícia estiveram no local e a Ford Ranger removida para o páfio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), por estar com o licenciamento vencido.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como praticar lesão corporal na direção e afastar-se do local do acidente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.