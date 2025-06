Após audiência na Justiça, idoso incendeia casa da ex-companheira, em Bandeirantes

Após uma audiência na Justiça que determinou sua saída da residência onde morava com a ex-mulher, um idoso de 76 anos ateou fogo na casa da vítima e fugiu do local. O crime aconteceu por volta das 17 horas desta quinta-feira (26), em Bandeirantes, cidade a 70 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, a mulher, de 55 anos, estava em casa no momento em que o ex-companheiro jogou um líquido inflamável, provavelmente álcool, nas paredes de madeira da sala e ateou fogo. Vizinhos perceberam as chamas e ajudaram a conter o incêndio antes que se espalhasse ainda mais.

Após o ataque, o autor correu até um veículo Vectra de cor prata, que estava estacionado alguns metros à frente, e fugiu em direção à rodovia. A Polícia Civil realiza buscas para localizar o suspeito.