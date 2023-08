Após ameaças, mulher é executada por pistoleiros à luz do dia em Ponta Porã

Uma mulher, identificada como Caren Carolina Mendonza Gimenez, de 27 anos, morreu no Hospital Regional de Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande, após sofrer um atentado na tarde desta segunda-feira (14).

Conforme informações, a vítima era de nacionalidade paraguaia e conduzia um Picanto cor prata, com placas do Paraguai, pela rua Jorge Roberto Salomão, nas proximidades do Estádio Aral Moreira, quando foi atingida por pelo menos três disparos.

Segundo o Ponta Porã News, ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros com vida, mas teve parada cardiorrespiratória enquanto era atendida no hospital e não resistiu. Um dos tiros teria atingido o lado esquerdo do tórax.

O marido de Caren disse que eles teriam sido ameaçados na semana passada por duas pessoas e que chegaram a realizar um Boletim de Ocorrência na sexta-feira (11). Os disparos teriam sido efetuados por um suspeito em uma motocicleta e ainda não foi identificado e localizado.

Dois delegados da Polícia Civil e investigadores estão no Hospital Regional e a apurar do caso já começou. Não há informações sobre como o crime aconteceu. Câmeras de segurança da região serão usadas pela polícia.