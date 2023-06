Após 36 horas de buscas, homem que caiu no Rio Paraguai segue desaparecido

Um homem de 43 anos, continua desaparecido após cair de uma embarcação no Rio Paraguai, na madrugada do último sábado (24), próximo ao município de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Equipes da Marinha do Brasil estão realizando buscas, com auxílio de drones e cães farejadores na localização da vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá, foram acionados após os tripulantes de uma embarcação sentir falta de um dos passageiros. Eles relataram que não perceberam quando ou onde o homem caiu no rio e nem soube informar o local exato da queda.

Diante das informações, os militares iniciaram buscas por toda extensão do Rio Paraguai, mas até a manhã de hoje, nada foi encontrado.

Segundo a Marinha do Brasil, além de drones e cães farejadores, os militares estão com duas embarcações andando por todo leito do Rio Paraguai na localização da vítima.

