Após 1 ano e 10 meses do desaparecimento, caso Grazielle Pinheiro está sendo julgado no Tribunal de Justiça

O caso da vítima de feminicídio Grazielle Pinheiro, de 36 anos, está sendo julgado na manhã desta sexta-feira (11), no Plenário do Tribunal de Justiça, em Campo Grande. O corpo da vítima não foi encontrado e ela desapareceu em abril de 2020.

O caso está com o juiz Aloisio Pereira dos Santos, que irá ouvir oito pessoas, sendo cinco de defesa e três de acusação.

Grazielle era estudante de enfermagem e desapareceu, os amigos e familiares começaram as buscas, não encontraram. Entraram em contato com seu marido, que justificava o sumiço com uma viagem. Conforme foram passando os dias, a vítima não apareceu, os familiares acionaram a polícia que constatou o marido como principal suspeito, que foi preso no dia 19 de abril de 2020.

Mais detalhes:

(Com Itamar Buzzatta)