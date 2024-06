Apartamento de ex-governador é invadido e furtado em Campo Grande

Joias e objetos pessoais de Reinaldo e Fátima Azambuja foram levados. Furto ocorreu quando o ex-governador estava fora de casa, em comemoração ao aniversário de Maracaju

No domingo (09), o apartamento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja(PSDB) foi invadido e furtado por ladrões no bairro Jardim Jardim dos Estados. O Garras, (Delegacia Especializada na Repressão de Roubos a banco, Assaltos e Sequestros) está conduzindo as investigações do caso.

Policiais da delegacia estiveram no local ontem pelo fim da tarde. Na manhã de hoje(10), a equipe retornou ao apartamento para seguir com diligências e apurar as imagens do circuito de câmeras. Ainda não foram divulgadas informações detalhadas pela polícia.

A suspeita é que o furto foi realizado por uma quadrilha especializada em roubos de apartamentos de luxo. A suspeita é que informações privilegiadas tenham sido repassadas a essa quadrilha, já que a invasão ocorreu quando o governador estava em Maracaju, em comemoração ao aniversário da cidade

Reinaldo Azambuja disse que não irá se manifestar sobre o caso.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram