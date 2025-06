Aos 62 anos, homem é preso com mais de 300 kg de drogas em bairro de Dourados

Suspeito transportava maconha e skunk em carro interceptado no Parque Alvorada; valor da carga passa de R$ 970 mil

Um homem de 62 anos foi detido nesta quinta-feira (26) em Dourados (MS), após ser encontrado com uma carga de entorpecentes avaliada em quase R$ 1 milhão. Ele dirigia um Renault Megane carregado com 260 quilos de maconha e 43 de skunk.

A prisão aconteceu no Parque Alvorada, onde o veículo foi localizado após informações repassadas sobre a presença de um carro suspeito circulando com drogas. Durante a abordagem, os agentes encontraram os fardos no interior do automóvel.

O suspeito admitiu envolvimento no transporte e disse ter recebido R$ 1 mil pelo serviço. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e os entorpecentes, para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).

Segundo estimativas, a apreensão gerou um prejuízo de R$ 972 mil ao tráfico. O caso segue sob investigação.

