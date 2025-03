Andarilho morre atropelado por veículo na BR-262

Na madrugada deste domingo (23), o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado caído na BR-262 por policiais rodoviários federais.

O ocorrido foi na zona rural de Campo Grande e de acordo com o boletim de ococrrência, o andarilho foi encontrado em decúbito dorsal, sem sinais vitais e provavelmente foi atropelado por um veículo.

Testemunhas disseram à polícia que ele estava tentando se jogar contra os veículos que passavam pela rodovia várias vezes. Não foram encontrados vestígios ou peças de veículos no local do ocorrido.

O corpo foi levada e passará por identificação. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As investigações continuam.

