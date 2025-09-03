Vídeo: Aluna tenta esfaquear colega dentro da escola, no Rouxinóis

Uma aluna, de 14 anos, precisou ser contida na manhã desta quarta-feira (3), depois de tentar esfaquear uma colega na Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, na região do bairro Rouxinóis, em Campo Grande. Segundo informações iniciais, a menina teria Transtorno do Espectro Autista.

Conforme apurado pela equipe de reportagem no local, a aluna teria ‘jurado’ matar a colega após uma briga entre os alunos, a qual teve início no WhatsApp em um grupo. Até o momento, não há informações sobre a motivação da briga.

Na manhã desta quarta-feira (3), a adolescente com a faca tentou agredir a colega, mas foi contida a tempo por professores. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a unidade escolar e levou a aluna, que estava em surto. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde da Capital.

Ninguém ficou ferido. Alunos disseram que a escola já foi palco deste tipo de ocorrência há três anos.

Até a publicação desta matéria, a SED (Secretaria Estadual de Educação) não se pronunciou sobre o caso. Vídeo:

Com Suelen Morales

